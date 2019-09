Polizei Paderborn

POL-PB: Ungebremst in LKW gefahren

Paderborn (ots)

(mh) Großes Glück im Unglück hatten am Dienstagmorgen ein LKW-Fahrer und ein junger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 68. Der 50-jährige Mann hatte seinen LKW gegen 09.55 Uhr aufgrund eines technischen Defekts etwa zwei Kilometer hinter der Haxtergrundbrücke in Fahrtrichtung Lichtenau auf dem Standstreifen abgestellt.

Als er nach einer Inspektion des Schadens gerade wieder zurück an sein Fahrerhaus gegangen war, fuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer ungebremst auf den LKW auf. Das Auto schob sich dabei unter den Lastkraftwagen. Der junge Mann wurde leichtverletzt per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsdienst der Polizei leitete den Verkehr während der Bergungsmaßnahmen etwa zwei Stunden lang einspurig an der Unfallstelle vorbei. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

