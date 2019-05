Polizei Paderborn

POL-PB: Rollerfahrer rutscht auf Wiese

Lichtenau (ots)

(mh) Auf der Dorfstraße zwischen Iggenhausen und Grundsteinheim kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit einem Roller. Der 16-jährige Fahrer war gegen 11:55 Uhr in Richtung Dörenhagen unterwegs. In der schmalen Linkskurve vor Grundsteinheim fuhr ihm ein geräumiges weißes Auto entgegen. Der Jugendliche musste nach rechts ausweichen, kam dabei von der Straße ab und rutschte auf eine angrenzende Wiese. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Der leichtverletzte Rollerfahrer konnte selbständig nach Hause fahren. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise über die Telefonnummer 05251/3060.

