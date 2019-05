Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrradfahrerin kollidiert mit Autotür

Paderborn (ots)

(mh) Auf der Heiersstraße in Paderborn ist am Mittwochabend eine Radfahrerin mit der Tür eines Autos zusammengestoßen. Der 47-Fahrer eines KIAs hatte seinen PKW gegen 22:25 Uhr auf der rechten Straßenseite auf einer Parkfläche abgestellt. Beim Aussteigen übersah er eine 54-jährige Frau auf ihrem Fahrrad, die auf der Fahrbahn der Heiersstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße unterwegs war. Die Radfahrerin kollidierte mit der Fahrertür des Autos und fiel zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie leicht verletzt in ein Paderborner Krankenhaus.

