Polizei Paderborn

POL-PB: Beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen

Paderborn (ots)

(mh) Am Mittwochmorgen sind am Paderborner Heierswall ein Auto und ein Fahrrad zusammengestoßen. Die 22-jährige Fahrerin eines Opels war gegen 07:20 Uhr in Fahrtrichtung Neuhäuser Straße unterwegs. Als sie nach rechts auf den Parkplatz der Paderkampfbahn abbiegen wollte, hielt sie zunächst an, um Fußgänger auf dem dortigen Geh- und Radweg vorbeigehen zu lassen. Beim erneuten Anfahren übersah sie aufgrund der tiefstehenden Sonne einen 42-jährigen Radfahrer. Beide stießen zusammen und der Fahrradfahrer kam zu Fall. Er wurde mit Verletzungen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

