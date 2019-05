Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall beim Linksabbiegen

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Zwei verletzte Personen forderte am Mittwoch ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L814/Am Vorderflöß in Bad Lippspringe.

Der 19-jährige Fahrer eines Audi A4 war gegen 22.00 Uhr auf der L814 in Richtung Bad Lippspringe unterwegs und wollte nach links in die Straße Am Vorderflöß abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden 23-jährigen Opelfahrerin, die in Richtung B1 fuhr. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Dabei zog sich die Opelfahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Eine Beifahrerin (22) aus dem Auto des 19-Jährigen wurde ebenfalls leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden.

