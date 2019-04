Polizei Paderborn

POL-PB: Grablichtautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Bad Lippspringe (ots)

(khp) Zwischen Mittwochnachmittag und Sonntagvormittag wurde ein Grablichtautomat am Waldfriedhof in Bad Lippspringe aufgebrochen. Die Täter bohrten das Zylinderschloss des Automaten auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes an der Auguste-Viktoria-Allee auf. Die innenliegende Technik des Automaten wurde herausgerissen. Ohne Beute entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter Telefon 05251-3060.

