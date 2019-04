Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Verletzte nach Feuer in Unterbringungsanstalt für Ausreisepflichtige

Büren (ots)

(mb) Nach einem Zimmerbrand in der Unterbringungsanstalt für Ausreisepflichtige am Stöckerbusch hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet.

Ein 36-jähriger Ausreisepflichtiger mit pakistanischer Staatsangehörigkeit steht im Verdacht, am Samstag (12. April 2019) gegen 17.00 Uhr in seinem Zimmer die Matratze seines Bettes angezündet zu haben. Der Brand wurde von anderen Bewohnern bemerkt und gemeldet. Bedienstete der Einrichtung retteten den Tatverdächtigen umgehend aus dem Gefahrenbereich und löschten das Feuer. Die Feuerwehr wurde zudem alarmiert und war schnell vor Ort. Den Tatverdächtigen sowie drei Bedienstete (32, 48, 49) der Einrichtung brachte der Rettungsdienst vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die Bediensteten konnten noch am selben Tag wieder entlassen werden. Der 36-Jährige blieb über Nacht im Krankenhaus und kam am Sonntag zurück in die Unterbringungsanstalt. Im Zimmer des Mannes war leichter Brandschaden entstanden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell