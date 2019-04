Polizei Paderborn

POL-PB: Lenkrad und Multimediasystem aus BMW X5 entwendet

Büren (ots)

(khp) In der Nacht zu Mittwoch wurden in Büren-Steinhausen am Schnadweg Fahrzeugteile aus einem BMW gestohlen.

Der BMW X5 war am Vorabend gegen 18.00 Uhr von seinem Besitzer vor seinem Wohnhaus verschlossen abgestellt worden. Am Morgen fiel um 08.30 Uhr der Diebstahl aus dem schwarzen Pkw auf. Die Diebe hatten die Navigationseinheit, das Lenkrad sowie den Tachometer ausgebaut und entwendet. Zudem stahlen sie Bargeld. Spuren hinterließen die Täter nicht. Vermutlich hatten die Diebe das keyless-go-System des BMW genutzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251-3060 entgegen.

"Keyless-go" ist bequem für Autofahrer. Sobald sich der mit einem Minisender ausgestattete Fahrzeugschlüssel in der Nähe des Fahrzeugs befindet entriegelt die Fahrzeugtechnik die Türen. Das Auto kann dann ohne Zündschlüssel mit einem Starttaster gestartet werden. Diebe nutzen den Komfort von keyless-go-systemen aus. Mit speziellen Geräten fangen sie das Signal des Autoschlüssels ab und verstärken es. Liegt der Autoschlüssel zum Beispiel im Haus nahe der Eingangstür, können die Täter draußen mit ihren "Funkwellenverlängerern" zuschlagen und den gesendeten Code scannen. Das Auto öffnet sich dann automatisch und kann vom Dieb auch gestartet werden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Legen Sie den Funk-Schlüssel nie in die Nähe der Haus-oder Wohnungstür.

- Das Funksignal abzuschirmen wäre eine weitere Möglichkeit zum Diebstahlschutz. Dazu wird ein "Schlüsseltresor" aus Metall benötigt oder ein mit spezieller Sicherheitsfolie ausgeschlagenes Schlüsselmäppchen. Sollten Sie auf solche Methoden zurückgreifen, machen Sie auf jeden Fall zur Sicherheit den Selbsttest: Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch Diebe mit ihrer kriminellen Technik keine Chance.

