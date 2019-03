Polizei Paderborn

POL-PB: Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro von Trickbetrügern entwendet - Polizei sucht Zeugen und warnt vor Betrugsarten

Paderborn (ots)

(khp/uk) Am Dienstag ist es in der Paderborner Südstadt zu einem Trickbetrug gekommen bei dem ein Ehepaar wertvollen Schmuck verloren hat. Gegen 12.40 Uhr hatte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür eines älteren Ehepaars in der Kilianstraße geklingelt. Der Fremde gab vor einen Schwächeanfall zu haben. Der arglose Wohnungsinhaber (84) bat den Mann in seine Wohnung. Der Unbekannte erklärte Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und Messungen nach einem Rohrbruch in der Nachbarschaft durchführen zu müssen. Während des Gesprächs kam ein zweiter unbekannter Mann, der vorgab ein Kollege und ebenfalls Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein, zusammen mit der Ehefrau (87) des Seniors, die zuvor im Keller gewesen war, in die Wohnung. Einer der Verdächtigen hielt sich mit dem Wohnungsinhaber anschließend im Badezimmer auf, während sein Komplize mit der Ehefrau in der Küche blieb. Währenddessen entwendete sehr wahrscheinlich ein dritter Täter, der sich durch die offen stehende Wohnungstür Zutritt verschafft hatte, aus dem Schlafzimmer den Schmuck der Geschädigten. Erst als die Täter die Wohnung bereits wieder verlassen hatten fiel dem Ehepaar das Verschwinden des Schmuckes aus dem Schlafzimmer auf. Eine Rückfrage der Geschädigten bei den Stadtwerken Paderborn ergab, dass kein Rohrbruch in der Kilianstraße bekannt war und keine Mitarbeiter der Stadtwerke mit Messungen in dem Bereich beauftragt waren. Beide Täter sind etwa 40 bis 45 Jahre alt. Einer der Täter ist korpulent. Er wirkte "klein und knubbelig" und trug zur Tatzeit ein helles Hemd und eine ärmellose Weste. Sein Komplize ist etwa 1,80 Meter groß, hat schwarze Haare und eine normale Statur. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

Die Polizei gibt folgende Verhaltenshinweise im Umgang mit unbekannten Personen an der Haustür: Lassen sie NIEMALS fremde Personen in ihre Wohnung! Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung die sie selbst bestellt oder die ihnen von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Lassen Sie sich einen Dienstausweis zeigen und rufen Sie gegebenenfalls. bei der zuständigen Behörde/ Firma an und vergewissern sich das die Personen tatsächlich beauftragt wurden. WICHTIG: Suchen sie selber die Telefonnummer heraus.

