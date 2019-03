Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Raubüberfällen werden weitere Zeugen gesucht Überfälle auf Supermärkte in Scharmede und Paderborn-Wewer gehen vermutlich auf die gleichen Täter zurück. Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Scharmede/Paderborn (ots)

(mh) Nach zwei Raubüberfällen auf den Supermarkt in Scharmede (22. Februar; s. Pressebericht vom 25. Februar) und einem Verbrauchermarkt in Paderborn-Wewer am vergangenen Freitag geht die Polizei von den gleichen Tätern aus. Die Fahndung läuft, weitere Zeugen werden gesucht.

Am Freitag, 22. Februar, hatten zwei bislang noch unbekannte Täter den Supermarkt an der Bahnhofstraße in Scharmede überfallen. Die beiden dunkel gekleideten Männer betraten das Geschäft gegen 20.50 Uhr und bedrohten eine Kassiererin mit einer Pistole sowie mit einem Messer. Die Angestellte musste die Kasse öffnen. Die Täter entnahmen das Geld und flüchteten. Laut bislang vorliegenden Zeugenaussagen hatten sie an der Ecke der Straße "An der Schützenhalle" einen dunklen Kleinwagen abgestellt. Mit dem Auto flüchteten sie in nördliche Richtung. Die Polizei sucht als Zeugen sechs Jugendliche, die sich zur Tatzeit vor dem Supermarkt aufgehalten haben und bittet sie darum, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

Ähnlich verlief der Raubüberfall auf den Supermarkt in Paderborn-Wewer am "Alten Hellweg". Die beiden Täter betraten das Geschäft gegen 20.00 Uhr. Wieder bedrohten sie eine Kassiererin mit einer Pistole und einem Messer. Nachdem diese die Kasse geöffnet hatte, entnahmen die Täter eine geringe Geldsumme und flüchteten in Richtung des Heimatweges zum Vereinshaus des Heimatbundes Wewer. Dort wartete ein dunkler Kleinwagen, in dem eine weitere Person saß. Das Auto fuhr in Richtung Borchen davon. Die Polizei sucht hier einen etwa 30 Jahre alten Zeugen, der sich zum Zeitpunkt der Flucht mit zwei Kindern und einem Hund in der Nähe aufhielt. Auch ihn bittet die Polizei, sich zu melden.

Ein Täter ist etwa 170 cm groß und schlank. Unter der Maskierung war ein dunkler Teint erkennbar. Der etwa 17 bis 19 Jahre alte Mann sprach klares Deutsch. Sein Komplize wird als 180 cm groß und schlank beschrieben. Sein Alter wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Auch er hat ein südländisches Aussehen und sprach ebenfalls akzentfreies Deutsch. Beide Täter trugen zur Tatzeit eine Basecap und dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet weitere Personen, die neben den gesuchten Zeugen Angaben zu den Tatverdächtigen und/oder dem Täterfahrzeug machen können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell