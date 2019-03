Polizei Paderborn

POL-PB: Pressemeldung, LR Paderborn, Sonntag, 03.03.2019

Stadt Delbrück (ots)

Verkehrsunfall mit eeiner schwerverletzten Person Delbrück-Ostenland, Mühlensenner Str. So., 03.03.2019, 05:45 Uhr

Am heutigen Sonntagmorgen, 03.03.2018, gegen 05:45 Uhr, befuhr ein 27jähriger Pkw-Führer mit seinen schwarzen VW Polo die Mühlensenner Straße, aus Richtung Ostenland kommend, in Richtung Klausheide. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den dortigen Straßengraben und überschlug sich letztendlich mit seinem Pkw. Der schwer verletzte Pkw-Führer konnte sich aus seinem total beschädigten Pkw befreien und wurde nach ärztlicher Behandlung einem Paderborner Krankenhaus zugeführt. Da bei dem Fahrzeugführer Alkoholgenuss festgestellt wurde, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000,-- EUR.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell