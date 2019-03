Polizei Paderborn

POL-PB: Diebe stehlen Autoräder

Paderborn (ots)

(mb) Im Lauf der Woche hatten es Diebe an zwei Tatorten auf hochwertige Autoräder abgesehen.

In der Nacht von Dienstag am Mittwoch hebelten die Täter an der Otto-Stadler-Straße eine Hintertür an einem Autowerkstattgebäude auf. Aus der Halle entwendeten sie sieben Komplettsätze von Autorädern unterschiedlicher Hersteller. Für den Abtransport müssen sie einen Transporter oder einen Anhänger genutzt haben.

In der Nacht zu Donnerstag bockten Diebe einen Audi auf dem Hof einer Autohandlung am Frankfurter Weg auf Steine und schraubten die Räder ab. Neben dem Beutewert hinterließen die Täter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Auch in diesem Fall werden die Täter ein eigenes Fahrzeug am Tatort in Tatortnähe bereitgestellt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

