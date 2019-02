Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Fahrzeuge am Enzianweg beschädigt - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

Am Enzianweg in Paderborn sind am frühen Sonntagmorgen (24. Februar 2019) ab etwa 2:30 Uhr mehrere Autos beschädigt worden. Die Sachbeschädigungen wurden mittags entdeckt.

Die Fahrzeuge standen am rechten Fahrbahnrand, die Lackschäden befinden sich jeweils auf der Beifahrerseite. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen am Enzianwegs gesehen haben, sich über die Telefon-nummer 05251-3060 zu melden.

