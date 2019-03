Polizei Paderborn

POL-PB: Pressemeldung LR Paderborn, Freitag, 01.03.19, 15:00 Uhr bis Sonntag, 03.03.19, 08:00 Uhr

Stadt Paderborn (ots)

Verkehrsunfallflucht Paderborn, Schloß Neuhaus, Heisenbergstraße Samstag, 02.03.2019, 09:45 Uhr

Am Samstag, 02.03. 2019, gegen 09:45 Uhr, stellte ein 37-jähriger seinen VW Passat auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Heisenbergstraße ab. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigt beim Ein- oder Ausparken den geparkten Pkw. Er entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden am Heck des Pkw in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise an die Polizei Paderborn, Tel.: 05251-3060

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Paderborn, Detmolder Straße Samstag, 02.03.2019, 11:15 Uhr

Eine 60-jährige befuhr am Samstag, 02.03.2019, gegen 11:15 Uhr, mit ihrem Fahrrad den kombinierten Geh- und Radweg rechtsseitig der Detmolder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Hinter Ihr fuhr ein 50-jähriger mit seinem Pedelec in gleiche Richtung. Circa 50 Meter vor der Einmündung Österreicher Weg beabsichtigte der Pedelec-Fahrer zu überholen. Während des Überholvorgangs machte die Radfahrerin eine Lenkbewegung nach links, wodurch es zu einer leichten Berührung der beiden Unfallbeteiligten kam. Die Radfahrerin kam zu Fall, stürzte auf die Detmolder Straße und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Verkehrsunfall / Fahren ohne Fahrerlaubnis Paderborn, An der Talle / Angelnweg Samstag, 02.03.2019, 11:30 Uhr

Am Samstag, 03.03.2019, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger mit einem Audi A6 die Straße An der Talle in Fahrtrichtung Schwabenweg und beabsichtigt nach rechts in den Angelnweg abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 48-jähriger mit seinem Fahrrad aus Fahrtrichtung Schwabenweg kommend den linksseitigen Geh-/Radweg in Fahrtrichtung Elsen. Während des Abbiegevorganges übersah der Pkw-Fahrer im Einmündungsbereich An der Talle / Angelnweg den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem glücklicherweise nur leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Bei der Überprüfung während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn und die Halterin des Fahrzeugs wurden Verfahren eingeleitet. Der Sachschaden lag bei ca. 200 Euro.

Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen Paderborn, Fürstenweg Samstag, 02.03.2019, 14:28 Uhr

Am Samstagnachmittag, 02.03.2019, gegen 14:28 Uhr befuhr eine 32-jährige mit ihrem Seat Leon die Fürstenallee in Richtung Ferrariweg. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Erwachsene im Alter von 62 und 22 Jahren sowie ein Kleinkind. In Höhe der Hausnummer 33 achtete sie auf eine verkleidete Personengruppe, welche rechts auf dem Bürgersteig ging. Daher übersah sie einen geparkten BMW am Fahrbahnrand und fuhr ungebremst auf dessen Heck auf. Durch die Kollision verletzten sich sowohl die Fahrerin, als auch ihre beiden Mitfahrerinnen leicht. Nach ärztlicher Versorgung vor Ort, wurden sie durch die eingesetzten Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser in Paderborn verbracht. Das Kleinkind blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ebenfalls eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro.

