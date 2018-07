POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Fensterscheibe zerstört und in Tankstelle eingebrochen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Bammental (ots) - Brachial eingebrochen wurde in der Zeit von Freitag, 22 Uhr bis Samstag, kurz nach 6 Uhr, in eine Tankstelle an der B45. Der oder die bislang unbekannten Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren so in einen Lagerraum der Tankstelle gelangt, wo sie sämtliche Zigaretten- und Tabakwaren mitgehen ließen. Anschließend flüchteten sie mit dem erbeuteten Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

