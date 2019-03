Polizei Paderborn

POL-PB: Pressemeldung LR Paderborn, Samstag, 02.03.2019 bis Sonntag, 03.03.2019

Gemeinde Borchen (ots)

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Paderborn, Borchen, Mühlenstraße Samstag, 02.03.2019, 10:00 Uhr

Am Samstagmorgen, 02.03.2019, gegen 10 Uhr, befuhr ein 28-jähriger mit seinem Roller die Mühlenstraße aus Niederntudorf kommend in Richtung Alfen. In der Verlängerung der Mühlenstraße in Richtung Alfen, ca. 300 Meter vor der Einmündung Am Kottenberg kam er nach eigenen Angaben beim Bremsvorgang auf der mit Dreck / Lehm verschmierten Fahrbahn ohne Fremdeinwirkung zu Fall, stürzte mit seinem Roller auf die rechte Seite und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. An dem Roller entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro.

