Hövelhof (ots) - (mb) Bei der Vollbremsung eines Linienbusses auf der Allee sind am Freitagmorgen 12 Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 16 Jahren leicht verletzt worden. Zahlreiche Rettungskräfte und andere Helfer kümmerten sich um die verletzten und unverletzten Businsassen.

Der Linienbus auf der Strecke Gütersloh-Hövelhof fuhr gegen 07.45 Uhr besetzt mit 31 Schülerinnen und Schülern aus dem Raum Verl und Kaunitz auf der Allee in Richtung Schulzentrum an der Sennestraße. Plötzlich tauchte in Höhe Hövelmarkt eine Radlerin von links auf und nutzte verbotswidrig radelnd den Fußgängerüberweg. Um eine Kollision mit dem Mädchen zu vermeiden machte der 66-jährige Busfahrer eine Vollbremsung. Der Bus kam auf dem Zebrastreifen zum Stillstand. Eine Kollision mit der Radlerin blieb aus.

Im Bus stürzten mehrere Kinder und verletzten sich. Wegen der zunächst unbestimmten Anzahl an Verletzten setzte die Feuerwehr zahlreiche Kräfte ein. Der Rettungsdienst rückte mit mehreren Fahrzeugen und Notärzten aus. Ein Junge und drei Mädchen mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht werden. Sie konnten die Hospitäler nach ambulanter Versorgung wieder verlassen. Sechs weitere Jungen sowie zwei Mädchen brachte der Rettungsdienst zur Untersuchung in eine nahe gelegene Arztpraxis. Die Verletzten waren zwischen 11 und 16 Jahre alt. Alle weiteren Insassen sowie der Busfahrer blieben unverletzt.

In den Räumen einer Bankfiliale unmittelbar neben der Unfallstelle konnte eine Betreuungsstelle eingerichtet werden. Schulleiter, Lehrpersonal, Schulsozialarbeiter sowie Notfallseelsorger und Opferberater der Polizei kümmerten konnten sich dort um die Kinder. Viele Eltern waren schnell zur Unfallstelle geeilt, als sie von dem Unfall erfuhren. Bis 10.30 Uhr musste die Straße für die Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme gesperrt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht durch die unbekannte Radfahrerin aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Das Mädchen hatte den Fußgängerüberweg überquert und war anschließend auf dem rechten Radweg in Richtung Senne weitergefahren. Sie soll 12 bis 13 Jahre alt sein, dunkelblonde Haare haben und eine dunkle Jacke sowie einen grünen Rucksack getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

