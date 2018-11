POL-PB: 42-Jähriger ausgeraubt und schwer verletzt

Salzkotten (ots) - Auf dem Nachhauseweg vom Martini-Markt ist ein 42-Jähriger in der Nacht zu Sonntag von Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen im Gesicht und kam mit dem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus.

Das Opfer war von vermutlich zwei Männern gegen 1.50 Uhr im Bereich der Straße In den Vielen in ein Gebüsch gezogen worden, wo es getreten und geschlagen wurde. Die Täter stahlen das Handy des Salzkotteners, seine Geldbörse und seinen Schlüsselbund. Danach flüchteten sie. Das Opfer sprach Passanten an, die Polizei und Rettungsdienst alarmierten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief aber negativ. Sie sollen südländisch ausgesehen haben. Eine weitere Beschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen, die zu den Tätern oder dem Tathergang nähere Angaben machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell