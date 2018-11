POL-PB: Nächtlicher Raubüberfall auf Tankstelle

Paderborn (ots) - (mb) Am frühen Samstagmorgen haben zwei bewaffnete und maskierte Täter eine Tankstelle an der Borchener Straße überfallen.

Die beiden Täter tauchten gegen 03.25 Uhr plötzlich an der Tankstelle unterhalb der Einmündung Abtsbrede auf. Einer der beiden Männer bedrohte den allein im Geschäftsraum befindlichen Kassierer (22) mit einer Schusswaffe. Die Täter forderten Bargeld und Zigaretten. Im Geschäftsraum richteten die Räuber einige Sachschäden an. Sie flüchteten mit dem erbeuteten Geld und den Zigaretten aus der Tankstelle. Noch auf dem Tankstellengelände bedrohten die Täter einen bislang unbekannten Passanten. Dann liefen sie in den Bürgerpark und verschwanden in der Dunkelheit.

Der Kassierer erlitt einen Schock und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Einer der Täter war etwa 1,85 m bis 1,90 m groß und schlank. Er sprach osteuropäischen Akzent. Der Mann war komplett schwarz gekleidet, hatte eine Kapuze auf und trug eine "Vendetta-" oder "Anonymus"-Maske. Sein Komplize war etwa 1,76 m groß und ebenfalls schlank. Er trug eine schwarze Hose und ein schwarz-weißes Oberteil mit Kapuze. Der Täter hatte sich mit einer weißen Sturmhaube maskiert.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Insbesondere der unbekannte Passant wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

