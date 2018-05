POL-PB: Hund am Netto-Markt gestohlen

Bad Lippspringe (ots) - (mb) Am Mittwochabend ist am Netto-Markt an der Detmolder Straße ein Hund gestohlen worden. Die Besitzerin hatte den fünf Jahre alten, dunkelbraun-weißen Boston-Terrier gegen 20.45 Uhr bei den Einkaufswagen vor dem Geschäftseingang angeleint. Als sie gegen 21.00 Uhr vom Einkauf zurückkehrte, war der Hund verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen am Netto-Markt gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

