POL-PB: Hund vertreibt Einbrecher

Salzkotten-Schwelle (ots) - (mb) Am Donnerstagmittag hat der Hund einer an der Holsener Straße wohnenden Familie drei Einbrecher in die Flucht geschlagen.

In dem Einfamilienhaus war gegen 12.45 Uhr eine Bewohnerin daheim, als plötzlich der Familienhund anschlug und Geräusche aus dem Wohnzimmer drangen. Die Bewohnerin schaute nach und sah drei Personen von der Terrasse flüchten. Ein Fenster war schon fast aufgebrochen worden. Die Polizei stellte später mehrere Hebelspuren fest. Ein Zeuge sah drei junge Männer, vermutlich Südländer, aus dem Bereich des Tatorts kommen. Im Bereich Melkplatz hatten die mutmaßlichen Einbrecher einen Pkw abgestellt, mit dem sie über die Holsener Straße in Richtung Geseke flüchteten. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und weitere Angaben zu den Tatverdächtigen oder das Fluchtfahrtzeug machen können. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

