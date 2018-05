POL-RE: Dorsten: Prügelei am Europaplatz - Mann mit blutiger Nase gesucht

Recklinghausen (ots) - Am Abend des 1. Mai haben sich am Europaplatz mehrere Personen gestritten. Zeugen konnten sehen, wie gegen 22 Uhr ein Mann von einer Gruppe geschlagen wurde. Anschließend ist der Mann - mit blutender Nase - in einen Linienbus (SB 18) eingestiegen. Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte den Bus an der Haltestelle Lippetor wieder verlassen hat. Dabei wurde er von einer unbekannten Frau begleitet. Die alarmierten Polizeibeamten konnten noch am Europaplatz einen 26-jährigen Tatverdächtigen aus Dorsten antreffen. Nach weiteren Tatverdächtigen, dem mutmaßlichen Opfer und dessen Begleiterin wird noch gesucht. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt das zuständige Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

