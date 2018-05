POL-RE: Datteln: Müllbrand zerstört Fenster

Recklinghausen (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, gegen 1 Uhr, bemerkte ein Fußgänger - der mit seinem Hund Gassi ging - ein Feuer auf dem Meisterweg. In einem Vorgarten war Müll in Brand geraten. Dadurch wurde auch ein Fenster zerstört. Personen wurden nicht verletzt, da das Haus zur Zeit nicht bewohnt ist. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die entsprechenden Ermittlungen dauern an.

