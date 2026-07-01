Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Warendorf (ots)

Eine Zeugin hat am Dienstag (30.06.2026, 12.15 Uhr) mehrere Ladendiebe in einem Textil- und Non-Food-Discounter am August-Wessing-Damm in Warendorf beobachtet und die Polizei gerufen.

Mehrere Beamte stellten unmittelbar nach dem Anruf drei Personen im Bereich des Bahnhofs fest, eine 52-jährige Warendorferin, ein 47-Jähriger ohne Wohnsitz und eine 37-jährige Frau aus der Ukraine. Alle drei hatten diverse Taschen bei sich, in denen sich zum Teil Diebesgut befand, das den Eigentümern zugeordnet werden konnte. Weiteres Diebesgut wurde durch die Beamten sichergestellt. Auch weitere Zeugen hatten die die Diebe beobachtet.

Ermittlungsverfahren sind eingeleitet.

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