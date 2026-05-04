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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach dem Brand eines ausrangierten Kühlschranks in Gelsenkirchen-Horst sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine 21-jährige Anwohnerin in der Devensstraße war durch Rufe von der Straße am frühen Freitagmorgen, 1. Mai 2026, gegen 4 Uhr geweckt worden. Daraufhin verständigte sie die Feuerwehr. Diese löschte den an der Häuserwand stehenden brennenden Kühlschrank. Bei dem Brand wurde unter anderem auch die Hausfassade und eine Außenrollade beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können.

Hinweise bitte telefonisch unter der 0209 365 7112 oder unter der 0209 365 8240 an die Kriminalpolizei Gelsenkirchen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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