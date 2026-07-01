PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte
Drensteinfurt
Kreis Warendorf. Vermehrt betrügerische Anrufe festgestellt

Warendorf (ots)

Zur Zeit stellen wir (insbesondere im Bereich der Städte Telgte und Drenmsteinfurt) vermehrt betrügerische Anrufe fest. Aber auch im restlichen Kreisgebiet kann es zu solchen Anrufen kommen.

Die Anrufer wenden sich häufig an ältere Bürgerinnen und Bürger und geben sich als Polizisten, Bankmitarbeiter oder als Angehörige aus. Im weiteren Verlauf versuchen die Betrüger mittels ihrer Lügengeschichte die Angerufenen um Wertgegenstände und Geld zu bringen. Aktuell ist uns kein erfolgreicher Fall bekannt. Die Bürgerinnen und Bürger haben richtig reagiert und haben aufgelegt.

Tipps der Polizei:

Sie haben den geringsten Zweifel? Dann legen Sie auf. Das ist nicht unhöflich. Es gibt Ihnen die Möglichkeit durchzuatmen und sich zu sortieren. Rufen Sie selber bei der Polizei, Ihrer Bank oder Ihren Angehörigen zurück. Nutzen Sie hierfür nicht die Wahlwiederholung Ihres Telefons, sondern wählen Sie selbständig die jeweilige Rufnummer.

Sprechen Sie mit älteren Menschen über die Maschen der Betrügerinnen/Betrüger. So helfen Sie Ihren Liebsten, sich zu schützen.

Weitere Informationen: https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/enkeltrick-falsche-polizei-schockanruf

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 08:04

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mazda angefahren und beschädigt

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag (30.06.2026) einen roten Mazda CX-3 in Beckum-Neubeckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das Auto stand zwischen 09.40 Uhr und 10.15 Uhr an der Kopernikusstraße und wurde hinten beschädigt. Beteiligt gewesen sein könnte ein weißer Bulli mit Aufschrift. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 10:18

    POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Mann geschlagen - Hinweis erbeten

    Warendorf (ots) - Ein 18-jähriger Wadersloher ist am Montagabend (29.06.2026, 21.30 Uhr) von einem unbekannten Mann an der Straße Am Schloss in Wadersloh geschlagen worden. Der 18-Jährige wurde vorher nach einer Zigarette gefragt. Als er verneinte welche zu haben, schlug der Unbekannte zu. Der Wadersloher hatte sich noch gegen die unvermittelten Schläge versucht zu wehren und den Unbekannten getroffen, dieser ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 09:46

    POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Gaststätte - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Unbekannte sind zwischen Sonntag (28.06.2026, 18.45 Uhr) und Montag (29.06.2026, 15.15 Uhr) in eine Gaststätte in Sassenberg eingebrochen. Über ein Fenster verschafften sie sich Zugang zu dem Gebäude an der Straße Feldmark, stahlen Bargeld und flüchteten. Hinweise zum dem/den Täter/Tätern nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren