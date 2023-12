POL-WAF: Warendorf. Auffahrunfall an Ampel

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter ist am Mittwoch (06.12.2023) gegen einen schwarzen Volvo in Warendorf gefahren, hat ihn beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Das Auto war zwischen 07.30 Uhr und 10.35 Uhr an der Lüningerstraße abgestellt und wurde hinten beschädigt. Hinweise zu dem Verursacher des Schadens bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

