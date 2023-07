Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verfolgungsfahrt endet in Ahlen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 22.07.2023, gegen 21.45 Uhr verursachte ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Ahlen einen Verkehrsunfall an der Einmündung Südring/ Goethestraße in Hamm und flüchtete anschließend von der Unfallstelle in Richtung Ahlen. Der andere Unfallbeteiligte fuhr dem Ahlener nach und verständigte die Polizei.

Als die Polizisten den Pkw des 51-Jahrigen anhalten wollten, flüchtete dieser. Er konnte im Stadtgebiet Ahlen angehalten werden. Dabei kollidierte er leicht mit zwei Streifenwagen.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Flüchtige stand augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell