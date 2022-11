POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Einbruch auf dem Dillweg

Warendorf (ots) - Mehrere Autos sind in den vergangenen Tagen in Beckum und Neubeckum angegangen und aufgebrochen worden. In der Kopernikusstraße verschafften sich die Täter Zugang zu drei Autos. Alle Pkw wurden zwischen Montag (21.11.2022, 19.00 Uhr) und Dienstag (22.11.2022, 18.00 Uhr) angegangen. In einem Fall stahlen die Täter zwei Flaschen und entsorgten diese in einem Nachbarfahrzeug, zu dem sie sich ebenfalls ...

