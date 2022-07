Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kabel von Einfahrt gestohlen

Warendorf (ots)

Ein Täter-Duo hat am Freitag (15.07.2022, 12.30 Uhr) mehrere Hundert Meter Feuchtraumkabel von einer Einfahrt in Ahlen gestohlen.

Während Sanierungsarbeiten an einem Haus an der Rolandstraße, lag das Kabel zusammen mit anderen Baustoffen in der Einfahrt. Am Freitag fuhr ein roter Opel Cora an die Einfahrt, ein Mann stieg aus und lud das Kabel ein. Einem nachfragenden Zeugen suggerierte er, Elektriker zu sein und zum Bau-Team zu gehören. Das Auto wurde von einer Frau gefahren.

Die beiden werden wie folgt beschrieben: 1. männlich, circa 1.70 Meter groß, dunkle kurze Haare, schwarze Arbeitskleidung mit roter Aufschrift rund 25 bis 30 Jahre alt. 2. weiblich, getönte rote Haare, schlank.

Wer kann Angaben zu dem Duo machen oder hat die beiden beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

