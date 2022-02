Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrer nach Zusammenstoß geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Samstag, 26.2.2022 kam es gegen 10.30 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern auf der Südstraße in Ahlen. Eine 53-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg und befand sich in Höhe der Hausnummern 36 und 38. Hier kam ihr ein unbekannter Fahrradfahrer entgegen und die beiden stießen frontal zusammen. Die Ahlenerin stürzte und verletzte sich leicht. Der Unbekannte wollte allerdings weiterfahren, so dass die 53-Jährige sein Fahrrad festhielt und um Hilfe rief. Der Mann wiederum forderte die Ahlenerin auf das Fahrrad loszulassen und drohte ihr anderenfalls Schläge an. Der Unbekannte ist zwischen 60 und 70 Jahre alt, hat graue Haare, trug eine Brille und eine blaue Jacke. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrradfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell