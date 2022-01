Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Ohne Führerschein auf Roller unterwegs

Warendorf (ots)

Keinen Führerschein und trotzdem mit einem Roller auf öffentlichen Straßen unterwegs - so haben Polizisten am Donnerstag (13.01.2021, 11.00 Uhr) einen 16-Jährigen in Beckum angetroffen.

Die Beamten kontrollierten den Kleinkradfahrer auf der Vorhelmer Straße Richtung Roland. Während der Kontrolle gab der Jugendliche aus Beckum an, gar keinen Führerschein zu haben.

Die Weiterfahrt wurde dem 16-Jährigen untersagt, ein Erziehungsberechtigter informiert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

