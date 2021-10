Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh - Warendorferin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am 30.10.2021, kam es um 11.50 Uhr in Ennigerloh auf der Bundesstraße 475 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Warendorferin fuhr zur Unfallzeit auf der B 475 aus Ennigerloh kommend in Richtung Westkirchen. Im Kurvenbereich kam sie aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem VW Polo von der Fahrbahn ab. Die Fahrzeugführerin lenkte dann gegen. Anschließend verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld auf der Seite zu liegen. Die Warendorferin wurde durch den Unfall schwer verletzt. Vorbeikommende Ersthelfer befreiten sie aus ihrem Pkw und versorgten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die 29-jährige wurde mittels eines Rettungshubschraubers in eine Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die B 475 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme - knapp 2 Stunden -gesperrt.

