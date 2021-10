Polizei Warendorf

POL-WAF: Aus Beckum vermisster Senior aufgefunden

Warendorf (ots)

Beckum - Die Suche nach dem vermissten 93-jährigen Beckumer ist beendet. Im Rahmen der Suchmaßnahmen wurde der Senior durch Kräfte der Polizei Warendorf in einem Waldstück an der Oelder Straße in Beckum leblos aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Die Suche war am heutigen Tage noch mal intensiviert worden. Neben Beamten der KPB Warendorf wurden u.a. Mantrailer-Hunde, Hubschrauber und Kräfte einer Einsatzhundertschaft eingesetzt.

