Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Firma - Täter scheinbar ohne Beute

Warendorf (ots)

Nach ersten Ermittlungen dürften Täter keine Beute bei einem Einbruch gemacht haben, den sie in der Nacht zu Donnerstag, 23.9.2021 in Drensteinfurt an der Straße Büren begingen. Ein Angestellter hatte gegen 7.00 Uhr die Tat entdeckt. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Mühlenbachs an der Straße Büren beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

