Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh, Radfahrerin angefahren

Warendorf (ots)

Am 10.09.2021, gegen 16:00 Uhr, wurde eine 11- jährige Radfahrerin aus Ennigerloh bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das Mädchen beabsichtigte mit ihrem Fahrrad die Cardijnstraße zu überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem SUV. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und fuhr gegen die Hauswand auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort. Es soll sich um einen 20-30 Jahre alten Mann handeln. Dieser sei dunkelblond und mit einem dunkelgrauen Shirt bekleidet gewesen. Bei dem SUV soll es sich um einen schwarzen Dacia mit Kennzeichen BE- ... handeln. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Oelde, 02522-9150 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell