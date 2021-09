Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Leichtkraftradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwer verletzt wurde ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 10.9.2021, 13.05 Uhr auf der Porschestraße in Ahlen. Der Ahlener erkannte eine haltende Fahrzeugschlange zu spät und fuhr auf das vor ihm befindliche Auto eines 21-jährigen Ennigerlohers auf. Dabei schlug der Jugendliche mit dem Kopf gegen die Heckscheibe. Rettungskräfte brachten den Ahlener zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro.

