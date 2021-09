Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrer eines schwarzen BMW gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen BMW, der am Freitag, 10.9.2021, gegen 7.40 Uhr die Spilbrinkstraße in Ahlen befuhr. Der oder die Unbekannte hat mit dem Fahrzeug das Hinterrad eines Pedelecs berührt, so dass der 22-jährige Fahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Pedelecfahrer befuhr die Spilbrinkstraße in Richtung Stadtkamp. An der Einmündung Spilbrinkstraße/Pasterkamp bog der 22-Jährige nach links in die Straße Paterkamp ab. Dabei muss es zu der Berührung zwischen den Fahrzeugen gekommen sein. Der oder die Unbekannte fuhr mit dem BMW, vermutlich Typ X5 mit dunkel getönten Scheiben in Richtung Sedanstraße weiter. Die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 zu melden.

