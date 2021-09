Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel und Warendorf, mehrere Fahrräder entwendet

Warendorf (ots)

Am Freitagmorgen, 10.09.2021, wurden an Haltestellen in Everswinkel mehrere Fahrräder entwendet, die von den Nutzern dort verschlossen abgestellt oder sogar angekettet worden waren. U.a handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke Conway mit der Bezeichnung "MTB MC 529" und ein grün-blaues Mountainbike der Firma Bulls, 27,5 Zoll. Bei einem Pedelec gelang der Diebstahl nicht, es wies aber Spuren eines versuchten Aufbruchs am Schloss auf. In Freckenhorst wurde an einer Haltestelle in Höhe der LVHS ein Jugend-Hollandrad der Marke Passat in roter Farbe mit Dreigangschaltung entwendet. Personen, die in den Morgenstunden an den Haltestellen in Everswinkel und Freckenhorst verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Warendorf, 02581-941000 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell