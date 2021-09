Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Scheinbar auf Streit aus - Mann in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 4.9.2021 war ein 39-jähriger Mann in Oelde scheinbar auf Streit aus und wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung gegen 20.25 Uhr auf der Straße Eiswiese zwischen dem Oelder und einem 36-Jährigen, ebenfalls aus Oelde. Der Ältere soll den Jüngeren beleidigt und angegriffen haben. Im weiteren Verlauf habe sich der 36-Jährige gewehrt und zurückgeschlagen. Beide Männer trugen leichte Verletzungen davon.

Als die hinzugerufene Polizei vor Ort war, verhielt sich der 39-Jährige gegenüber dem Jüngeren aggressiv und provozierend. Auch den Aufforderungen der Einsatzkräfte kam der stark Alkoholisierte nicht nach und verhielt sich drohend. Als der Oelder mit erhobener Hand in Angriffsabsicht auf einen Beamten zuging, wurde er zu Boden gebracht. Anschließend wurde der 39-Jährige gefesselt, zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus begleitet und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Im Verlauf des Einsatzes gab er an, "Stress gesucht zu haben".

