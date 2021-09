Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verursacher nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich zwischen Samstag, 4.9.2021, 16.00 Uhr und Sonntag, 5.9.2021, 6.30 Uhr auf der Klosterstraße in Ahlen ereignete. Der schwarze Opel Astra stand gegenüber des Hause Nummer 19 und ist auf der Fahrerseite deutlich beschädigt worden. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

