POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Fahrer ist flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 28.08.2021, um 01.00 Uhr, ereignete sich auf der Warendorfer Straße in Ennigerloh-Westkirchen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw-Führer befuhr die Warendorfer Straße in Richtung Ennigerloh als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wohnhaus. In dem Pkw befanden sich laut Zeugen drei Personen. Die Beifahrerin, eine 25-jährige Sassenbergerin, wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Desweiteren konnte ein 40-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz an der Unfallstelle angetroffen werden. Die beiden Personen waren verletzt und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die dritte Person hatte sich unmittelbar nach dem Unfall von der Unfallörtlichkeit entfernt und konnte nicht mehr angetroffen werden. Ob es sich bei dieser Person um den Fahrer des Pkw gehandelt hat, ist zur Zeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. An dem Wohnhaus entstand Sachschaden im Bereich des Hauseinganges. Die Warendorfer Straße war für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum möglichen Unfallfahrer machen können, sich bei der Polizeiwache Oelde, unter der Telefonnr.: 02522-915-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

