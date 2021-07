Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alkoholisiert und ohne Führerschein vor einen Baum gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 10.7.2021, 20.20 fuhr ein 18-Jähriger - alkoholisiert und ohne einen Führerschein zu besitzen - auf der Straße Südring in Warendorf gegen einen Baum. Der Warendorfer trank zunächst mit zwei Jugendlichen Alkohol und dann entschloss man sich zu einer Autofahrt. Die Spritztour startete am Falkenweg und endete nach einer zu schnellen Kurvenfahrt vor dem Baum. Polizisten nahmen den 18-Jährigen mit zur Blutprobenentnahme, leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und informierten das Straßenverkehrsamt über das Fehlverhalten des Führerscheinbewerbers.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell