POL-WAF: Warendorf Bauernschaft Dackmar, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warendorf (ots)

Am 10.07.2021, gegen 18:40 Uhr, befuhren zwei Radfahrer aus Harsewinkel den Radweg in der Bauernschaft Dackmar von Warendorf kommend in Richtung Harsewinkel. Den beiden 27 und 32 Jahre jungen Männern aus Harsewinkel kam ein 41-jähriger Radfahrer aus Beelen entgegen. Dieser befand sich in Begleitung seiner Ehefrau und seines 11-jährigen Sohnes. Im Begegnungsverkehr stießen die drei Männer mit den Lenkern zusammen, wodurch der 41-Jährige stürzte. Er verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme wurde bei den Männern aus Harsewinkel eine Alkoholeinwirkung wahrgenommen. Ihnen wurden jeweils Blutproben entnommen. Ihnen droht jetzt ein Entzug der Fahrerlaubnis. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

