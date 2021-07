Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schwarzer SUV mit Städtekennung BI gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen SUV mit der Städtekennung BI, der am Sonntag, 11.7.2021, 14.10 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der L 794 in Beckum beteiligt war. Eine 24-Jährige befuhr mit einem Roller die Landstraße von Ahlen nach Beckum. Höhe der Einrichtung "Butterschlot" fuhr der Fahrer des SUV den Roller an, so dass die 24-Jährige das Gleichgewicht verlor und auf die Seite stürzte. Dabei verletzte sich die Beckumerin leicht. Der Fahrer des SUV fuhr weiter und kümmerte sich nicht um die Rollerfahrerin. Durch den Sturz entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrer und Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell