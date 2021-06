Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Flucht nach Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag (18.06.2021, 17.30 Uhr) in Everswinkel, ist einer der Unfallbeteiligten geflüchtet.

Eine 53-jährige Oelderin war in ihrem Auto auf der Bahnhofstraße Richtung Münster unterwegs. Als sie an der Einmündung L 793 nach rechts abbog, bremste sie verkehrsbedingt ab. Ein hinter ihr fahrender weißer Kleinwagenfahrer erkannte die Situation vermutlich nicht schnell genug und fuhr der Oelderin auf. Nach dem Zusammenstoß lenkte die 53-Jährige ihren schwarzen Renault Megan auf den rechten Seitenstreifen. Der Fahrer des weißen Kleinwagens fuhr in Richtung Freckenhorst weiter, ohne anzuhalten, seine Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu informieren. Eine Fahndung nach dem weißen Pkw verlief negativ. Beim Fahrzeug des Flüchtigen müssten im vorderen Bereich Schäden zu sehen sein.

Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeugführer bitte an die Polizeidienststelle Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell