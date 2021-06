Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte, Fahrerin eines roten Kleinwagens möge sich melden

Warendorf (ots)

Am Samstag, 12.06.2021, gegen 18:45 Uhr, kam es in Telgte am Orkotten zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Golf mit einem Kennzeichen aus MS und einem roten Pkw, der von einer Frau gefahren wurde. Beide Fahrzeugführer sprachen durch die geöffneten Fenster miteinander, ohne ihre Personalien auszutauschen. Der Mann ging, wie offensichtlich auch die Frau, davon aus, dass es zu keinem Schaden gekommen war. Zuhause stellte er dann eine Delle an seinem Fahrzeug fest, die vermutlich von dem Unfall stammt. Die unbekannte Frau wird gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon: 02581-941000 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell