POL-WAF: Kreis Warendorf. Update der Telefonanlage der Polizei - geringe Einschränkungen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.6.2021 und Freitag, 11.06.2021 wird ein Update der Telefonanlage der Polizei im Kreis Warendorf durchgeführt. Dabei kommt es zu geringen zeitlichen Einschränkungen der Polizei.

Am Donnerstag, 10.6.2021 ist die Polizei am Warendorfer Standort an der Waldenburger Straße zwischen 6.00 Uhr und 7.00 Uhr nicht über die Rufnummer 600-0, einschließlich der Nebenstellen erreichbar. Am Anfang und Ende des Updates werden an allen Wachstandorten die Anlagen jeweils neu gestartet, so dass zu diesem Zeitpunkt bestehenden Telefonate unterbrochen werden.

Am Freitag, 11.06.2021 erfolgen weitere Arbeiten. Davon betroffen sind die Wachstandorte Ahlen, Beckum, Oelde, Warendorf - Wilhelmstraße. Diese sind zwischen 0.00 Uhr und 1.00 Uhr circa 30 Minuten nicht über die Festnetznummern erreichbar.

Der Notruf 110 ist von den Wartungsarbeiten NICHT betroffen.

