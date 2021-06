Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Brand in Mehrfamilienhaus, ein Kind durch Rauchentwicklung leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, den 31.05.2021, gegen 18.55 Uhr, kam es in Beckum-Neubeckum auf der Gustav-Moll-Straße zu einem Küchenbrand. In einem Mehrfamilienhaus geriet in einer Wohnung im ersten Obergeschoß beim Kochen Fett in Brand, durch die starke Rauchentwicklung wurde ein Kind leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Beckum gelöscht und die Wohnung durchlüftet. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell