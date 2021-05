Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Zwei Unfälle mit Motorradfahrern

Warendorf (ots)

Am Sonntagnachmittag (9.5.2021) ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle in Drensteinfurt, an denen Motorradfahrer beteiligt waren.

Gegen 14.15 Uhr befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Motorrad die B 58 von Ascheberg in Richtung Drensteinfurt. Als sie an der Kreuzung zur L 585 links auf die Landstraße abbog, kam sie mit der linken Fußraste gegen die Verkehrsinsel. Die Drensteinfurterin verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Motorrad, stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die Frau zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Gegen 18.45 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall auf der K 21. Ein 50-Jähriger war mit seiner 47-jährigen Beifahrerin auf dem Motorrad von Mersch in Richtung Hamm unterwegs. Vor ihm befand sich ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Hamm. Der 50-Jährige war einen Moment abgelenkt und fuhr auf das vorrausfahrende Motorrad des Jüngeren auf. Der Mann und seine Beifahrerin aus Hamm stürzten, rutschten über die Fahrbahn und blieben im angrenzenden Grünstreifen liegen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 50-Jährigen und die leicht verletzte 47-Jährige zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt, der Sachschaden beträgt etwa 1.100 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell